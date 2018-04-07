Sıla yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Sıla, Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.

Sıla, sekiz ay birlikte olduğu sevgilisi Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra adının aşk dedikodularına karıştığı iş adamı Okan Can Yantır’la geçen gece ilk kez objektiflere yakalandı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le yaşadığı aşk ile adını duyuran Okan Can Yantır, şu sıralar şarkıcı Sıla ile aşk yaşıyor. Çift önceki gece Cihangir’de bulunan bir mekanda objektiflere yansıdı. Sıla, dışarıda muhabirlerin kendisini beklediğini öğrenince mekandan ayrı ayrı çıkıp aynı araca bindi. Otomobilin içinde görüntülenen çiftin flaşlar patlaması sonucu keyfi kaçtı. İkili görüntü vermemek için şekilden şekle giren sevgililer gecenin sonunda Sıla’nın Kalamış’ta bulunan evine gitti.