Börü ve Sen Anlat Karadeniz'in tweet rekabeti

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET - Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, World Screen'in hazırladığı The Wit List verilerini köşesinde paylaştı.

İki dizinin tweet rekabeti

World Screen’in (ABD menşeili içinde birçok yayın ve internet sitesi bulunduran grup) dünyada en çok yorum yapılan dizi listesinde (The Wit List) iki Türk dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’ ve ‘Börü’ rekabet halinde yer alıyor.

Liste, ‘Sen Anlat Karadeniz’ için, “İlk hafta Twitter üzerinde 45 bin yorum aldı. İki aylık ekran macerasında 58 bin Twitter abonesi oldu”, ‘Börü’ için ise “Avrupa’da en çok tweet yorumu alan dizi... 68 bin yorum aldı. Twitter üzerinde 16 bin abonesi var” diyor.