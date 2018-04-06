Show TV'nin iddialı dizisi başlamadan gün değiştirdi

MEDYATAVA - Show TV’nin iddialı yeni dizisi 'Servet', başlamadan gün değiştirdi. 13 Nisan Cuma günü ekran macerasına başlayacağı duyurulan dizinin günü değiştirildi.

Yeni dizi Servet, 12 Nisan Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlayacak. Yapımını Ortaks Yapım’ın gerçekleştirdiği, yapımcılığını Müge Turalı Pak, Melda Perahya Yalçın ve Mehmetcan Yüksel’in üstlendiği, proje tasarımını Birsel Çıkıncı’nın yaptığı ve senaryosunu Murat Boyacıoğlu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor.

Genç jenerasyonun gözde oyuncularından Yusuf Çim ve Bahar Şahin’in başrollerini paylaştığı dizide Ali Sürmeli, Arsen Gürzap, Tülay Günal, Kanbolat Görkem Arslan, Baran Bölükbaşı, Cemre Gümeli,Alicia Kapudağ, Barış Yalçın, Bora Cengiz, Evren Duyal, Bekir Çiçekdemir, Deniz Atam, Ahmet Kaynak, Kadim Yaşar, Selahattin Töz, Miray Akay gibi güçlü isimler de yer alıyor.