6 Nisan 2018 20:58

Meryem Uzerli: Yüzüm Allah’a emanet

Meryem Uzerli: Yüzüm Allah’a emanet
Meryem Uzerli, Atasay Kuyumculuk’un reklam yüzü oldu.
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Meryem Uzerli, Atasay Kuyumculuk’un reklam yüzü oldu. Markanın Türkiye ve Ortadoğu’daki tanıtım faaliyetlerinde yer alacak Uzerli, karşılığında 1 milyon TL kazanacak. Bu ücretin bir kısmını da Koruncuk Vakfı’na (Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) bağışlayacak. Uzerli, düzenlenen basın toplantısında “Yüzünüzü sigortalatacağınız doğru mu?” sorusunu “Böyle bir düşüncem yok, yüzüm Allah’a emanet” diye yanıtladı. (milliyet)

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