Yaşar İpek’ten Seren Serengil’e doğum günü sürprizi

Şarkıcı Yaşar İpek, sevgilisi Seren Serengil’in doğum günü için ünlü şarkıcının sunuculuk yaptığı programın canlı yayınına katıldı.

Canlı yayında doğum günü pastasıyla sürpriz yapan Yaşar İpek’i karşısında gören Seren Serengil, şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü şarkıcı, doğum günü pastasını üflerken, "Dilediğim her şey oldu" dedi.

29 Nisan’da nişanlanmaya hazırlanan ikili, düğün yerlerine henüz karar vermediklerini açıklarken, ilk defa birlikte düet yaptı.

Sosyal medya hesabından da Serengil’in dogum gününü kutlayan Yaşar İpek, instagram paylaşımına, "Kalbine aşık olduğum doğmuş. Aşkıma sağlıkla başarıyla mutlulukla geçen bir ömür diliyorum ama benimle" notunu düştü.