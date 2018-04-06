Survivor'da kurallar yeniden değişti

Survivor'da bir değişiklik de dokunulmazlık oyununda yapıldı. Acun Ilıcalı, yeni takımların ilk ödül oyunu öncesinde, dokunulmazlık oyunundaki büyük değişimi de açıkladı. Diğer yandan yeni takımlar arkadaşlarıyla buluşurken duygusal anlar da yaşandı.

Survivor 2018'in 5 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 39. bölümünde, yeni takımlar oluştuktan sonra kurallarda bir değişiklik daha yapıldı. Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in dokunulmazlık oyunlarında yaşanacak değişikliği, oyun öncesinde seremonide açıkladı.

Survivor'ın son bölümündeki iletişim ödüllü oyun öncesinde Acun Ilıcalı, takımlara açıklamalarda bulundu. Dokunulmazlık oyununun artık haftada iki defa yapılacağını açıklayan Ilıcalı şunları söyledi:

'Artık her hafta artık iki dokunulmazlık oynayacaksınız. Önce birinci dokunulmazlık oynanacak, kaybeden takımdan iki aday çıkacak. Ertesi gün ikinci dokunulmazlık oynanacak. Eğer iki oyunu da aynı takım kaybederse bir aday daha çıkacak ve 3 aday olacak. İki oyunu da iki ayrı takım kaybederse toplam 4 aday çıkacak. Eğer birer galibiyet olursa, ikişer aday çıkacak. İlk aday konseyde oylamayla belirlenecek, ikinci adayı bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi yarışmacı söyleyecek. Eğer ikinci oyunu da yine aynı takım kaybederse ada oylamasından üçüncü aday çıkacak.

Adayları belirlemek ve stratejiler çok önemli olacak. Dokunulmazlık oyunları artık başka boyuta geçecek. Zor bir Survivor olacak. Karşı takımı iki defa yenmek kolay olmayacak.'