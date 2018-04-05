İvana Sert, Peker Açıkalın’ı mahkemeye veriyor!

Medyatava - Birsen ALTUNTAŞ - Yarın seyirciyle buluşacak olan komedi filminde iş adamı Hakkı Yeter’i oynayan Peker Açıkalın’ın eşi Makbule’ye hayat veren İvana Sert, son dönemde şok üstüne şok yaşadı.

Önce İvana Sert’in Antalya’daki çekimlerde Peker Açıkalın tarafından darp edildiği iddiası gündeme geldi. Söylentilere göre çekimlerde sık sık öfke nöbeti geçiren Peker Açıkalın, İvana Sert’e tokat atmış, neye uğradığını şaşıran moda ikonu da konu büyümesin diye sessiz kalmıştı.

İddia ilk olarak geçen hafta Duymayan Kalmasın’da masaya yatırılmış ve İvana Sert, kesinlikle şiddet olayının yaşanmadığını, yaşanması durumunda da asla sessiz kalmayacağını belirtirken, Peker Açıkalın ise tehditkar bir espriyle olayı yalanlamıştı.

Geçen salı akşamı filmin galasına katılan İvana Sert’in Peker Açıkalın yüzünden yaşadığı ikinci şok olay ise ağızları açıkta bıraktı. 54 yaşındaki usta oyuncu, dün Beyaz TV’nin “Söylemezsem Olmaz” adlı programına konuk oldu. İvana Sert’le beraber yayına katılmayı beklerken tek başına kaldığını söyleyen Açıkalın, peş peşe gaflarını sıraladı. İvana Sert’i yayında sık sık ti’ye alan ve "Onun soyadını yuşuşak" yapalım diyen Peker Açıkalın, hızını alamadı ve ünlü moda ikonu hakkında çok çirkin bir benzetme yaptı.

Ağzından kaçırdığı hakaret sözünün hemen ardından rejinin sesini yayından aldığı Peker Açıkalın’ın bu çirkin sözüne Ece Erken’in de aralarında olduğu yorumcuların gülmesi ise şaşırttı. Canlı yayında hakkında yapılan çirkin benzetmeyi duyunca şok geçiren İvana Sert, hemen avukatını aradı. Peker Açıkalın’a hakaret davası açmaya hazırlanan ünlü moda ikonu, “Ben ‘Karımı Gördünüz mü?’ filmi hakkında kesinlikle bundan sonra tek bir tanıtıma katılmayacağım ve ağzımı da açmayacağım. Peker Açıkalın’ı da mahkemeye veriyorum” dedi.