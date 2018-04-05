Diriliş Ertuğrul kadrosuna Şevkat Yerimdar'dan transfer

En son FOX'ta yayınlanan Şevkat Yerimdar dizisinde canlandırdığı 'Niko' karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan başarılı oyuncu Burak Demir, dizinin sezon sonu bölümüyle birlikte başka bir diziye transfer oldu.

TRT 1’de yayınlan Tekden Film’in yapımcılığını üstlendiği Diriliş Ertuğrul dizisinin dün akşam yayınlanan 113. bölümünde Sivas Valisi Hüsameddin Karaca rolüyle ekrana gelen ünlü oyuncu, sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni topladı.

Geçtiğimiz senelerde Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hüseyin Çavuş rolüyle de izleyicilerden tam not alan Demir’e sosyal medyadan övgü mesajları yağmıştı.

Rol aldığı tüm projelerde birbirinden başarılı performanslar sergileyen, hem dram hem de komedide başarısını ispatlayan yetenekli oyuncu Demir, Diriliş Ertuğrul dizisindeki oyunculuğuyla da çok konuşulacağa benziyor.