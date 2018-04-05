Amerika'ya kaçmıştı! Sosyetenin özel görüntüleri elinde

Habertürk yazarı Esin Övet bugünkü köşesinde, sosyete dünyasının bir şok içerisinde olduğunu belirtirken, herkesin Akfen Holding’in CEO’su Süha Güçsav’ın eski eşi Ülkem Güçsav'ı konuştuğunu ve "Ah biz nasıl kandık, nasıl inandık" diye söylendiğini belirtti.

"Ünlü isimlerle yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, pahalı kıyafetler giyen, pahalı hediyeler alan, ünlülerin evlerine, hatta yatak odalarına kadar giren Ülkem Güçsav kadınların dilinde" diyen Övet, Ülkem'in elindeki fotoğrafların, sosyeteyi tedirgin ettiğini ifade etti.

Övet, sosyetedeki kadınların, "Bizim fotoğraflarımız var elinde. Çakma çanta alırken tüm görüntülerimiz onun elinde. Bunları bir gün servis yapacak mutlaka" diye korktuklarını belirtti.

Korkunun sebebinin itibar olduğunu da belirten Övet, "Malum sosyetik hanımlar pahalı çantalarla bol bol poz veriyorlar ama çoğu gerçek değil. E haliyle bunun da ortaya çıkmasını istemiyorlar" dedi.

Övet'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Çiftlik Bank’ın tosununu hâlâ konuşurken magazin ve sosyete dünyası da başka bir şok içinde. İki sene önce bir gecede sır olan Indhira ve Adnan Taşpınar’ın şoku geçmemişken şimdi herkes, 'Ah biz nasıl kandık, nasıl inandık' diye Ülkem Güçsav’ı konuşuyor.

Ünlü isimlerle yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen, pahalı kıyafetler giyen, pahalı hediyeler alan, ünlülerin evlerine, hatta yatak odalarına kadar giren Ülkem Güçsav kadınların dilinde. Kadınlar arasında büyük şok etkisi yaratmış durumda.

Hanımlar Ülkem’le geçirdikleri zamanları ve konuştukları anları yeniden tartıp biçiyor, bir delil bulmaya çalışıyor ve 'Biz nerede hata yaptık' diyorlar.

Şimdi elektrikçisi, marangozu, dolapçısı Ülkem Hanım’ın peşinde, ama sosyetik hanımların başka bir derdi var. O da Ülkem’in elindeki fotoğraflar. Çünkü hanımlar, 'Bizim fotoğraflarımız var elinde. Çakma çanta alırken tüm görüntülerimiz onun elinde. Bunları bir gün servis yapacak mutlaka' diye korkuyor.

Komik ama gerçek. Kimi parasını kurtarmaya çalışıyor, kimi de itibarını. Malum sosyetik hanımlar pahalı çantalarla bol bol poz veriyorlar ama çoğu gerçek değil. E haliyle bunun da ortaya çıkmasını istemiyorlar."