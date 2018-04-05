El Ezher Üniversitesi: Türk dizileri bize zarar veriyor

Türkiye'nin yumuşak gücü olarak uluslararası kamuoyu tarafından bilinen Türk dizileri ile ilgili şaşkınlık verici bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz ay Suudi Arabistan’ın ve bölgenin en büyük medya kuruluşlarından MBC’nin Türk dizilerini haber vermeden yayından kaldırmasının ardından bölgede devam eden Türkiye ve Türk dizileri karşıtlığında yeni bir gelişme yaşandı.

Arap dünyasının ve Mısır’ın en önemli eğitim kurumlarından biri olarak bilinen El Ezher Üniversitesi’nden akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi. El Ezher Üniversitesi’nin Dekan Yardımcısı Yusuf Amer, Türk ve Hint dizileri hakkında konuştu. Yerel basında yer alan haberde, Amer, Türk dizilerinin topluma gerçek bir tehdit olduğunu ve Mısır’ın istikrarını tehdit ettiğini açıklayarak, Arapça’nın zarar görmesine sebep olduğunu öne sürdü.

14’üncü İskenderiye Uluslararası Kitap Fuarı’ndaki “El Ezher’in İslam Kültürü’nde Çeviri’nin Yayılması” başlıklı panelde konuşan Amer, “Arap kültürüne etki etme çalışmaları devam ediyor ve dolayısıyla Araplar’ın kültürü, kimliği, dili, dini ve vatanı için harekete geçmemiz gerek” dedi.

Suudi Arabistan’ın en büyük medya kuruluşu MBC Grup’un Türk dizilerini yayından kaldırma kararı hakkında gelen bir soru hakkında konuşan Amer, “Türk ve Hint dizileri Mısır’ın istikrarını tehdit ediyor” derken, “Bunların topluma gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Arapça’nın zarar görmesinin sebebi budur” dedi.