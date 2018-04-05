Organize İşler 2 filminin kadrosuna üç flaş isim!

Yılmaz Erdoğan'ın en sevilen filmlerinden Organize İşler'in devam filmi için hazırlıklar devam ediyor.

Yılmaz Erdoğan'ın ikincisini çekmeye hazırlandığı ‘Organize İşler’ için birçok oyuncunun ismi geçiyordu. Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu kesinleşen üç ismi açıkladı. İşte Eyüboğlu'nun yazısı ve o isimler...

‘Organize İşler 2'de rol alacak üç oyuncu

Birçok kez Yılmaz Erdoğan’ın en beğendiğim filmi ‘Organize İşler’in devamının da çekilmesi gerektiğini ısrarla yazan ve sonunda eser sahibini ikna eden bir gazeteci olarak, proje hakkındaki en güncel bilgileri paylaşmaya devam...

Siz bakmayın Şahan Gökbakar’dan Cem Yılmaz’a, Ata Demirer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a kadar Türkiye’nin en popüler isimlerinin bu filmde oynayacağına dair çıkan haberlere...

Öncelikle şunu açıklayayım:

Yılmaz Erdoğan, senaryoyu sil baştan yazdı.

Bu yaz çekimleri yapılacak filmde oynayacak üç isim kesinleşti: Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral ve Demet Evgar.

Erdoğan ve Necati Akpınar’ın ortak olduğu BKM’nin cast çalışması sürüyor. İkili, yazılarımla projenin hayata geçmesine vesile olduğum için ‘Organize İşler 2’de oynayacak diğer isimler belli olduğunda, onları da ilk kez bana söyleyeceklerine dair söz verdi.