Burak Özçivit'in filminin galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Başrollerini Burak Özçivit ve Kerem Bürsin paylaştığı "Can Feda" adlı filmin galası önceki akşam gerçekleştirildi.

BURAK'IN AYAKLARI OLAY OLDU

Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecede başrol oyuncularından Burak Özçivit'in ayakkabıları olay oldu. Geceye eşiyle birlikte katılan yakışıklı oyuncunun ayaklarını görenler "Fahriye, eşine ayakkabıları seneye de giysin diye 23 numara büyük almış" şeklinde yorumlar yaptı.

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Özçivit, Türk sinemalarında ilk defa bir filmde Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri'nin bir arada yer aldığını söyledi.

İşte Burak Özçivit ve ayakkabıları;