Atatürk ve Osmanlı için sosyal medyada isyan etti

Sıla dizisindeki Boran Ağa rolüyle gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Mustafa Kemal Atatürk ve Osmanlı'yı eleştirenlere sert sözlerle tepki gösterdi.

"İYİSİYLE KÖTÜSÜYLE BUNLARIN HEPSİ İNSANDI"

İşte Alakurt'un Instagram paylaşımında kullandığı ifade:

Biri Atatürk'le savaşıyor biri Osmanlı'yla! Arkadaş iyisiyle kötüsüyle doğrusuyla yanlışıyla, bunların hepsi insandı ve hepsi bu ülkenin öyle ya da böyle atasıydı. Ne zaman ki bu ülke tarihiyle savaşmayı bırakır o zaman bir adım ileri gidebilir.