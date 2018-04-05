Defne Samyeli ile ünlü isim aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Defne Samyeli'yle birlikte olduğu iddiaları gündeme gelen Sadettin Saran, "Haberler doğru değil. Bu konuyu konuşmaya bile gerek yok" dedi.

Sadettin Saran ve Defne Samyeli’nin aşk yaşadığı iddiaları, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Herkes aşk iddialarının doğru olup olmadığını merak eder oldu. Konu hakkında ilk açıklama Sadettin Saran’dan geldi.

Otizm Farkındalık Günü’ne katılan Sadettin Saran, ”Otizmli kardeşlerimizi çok seviyoruz. Grup olarak senelerdir onlarla beraberiz” dedi.

Sadettin Saran, Defne Samyeli hakkında gelen soruları önce yanıtsız bıraktı, daha sonra kısa ve öz bir açıklama yaptı.

”KONUŞMAYA BİLE GEREK YOK”

Defne Samyeli’yle birlikte olduğu dedikodularıyla gündeme gelen Sadettin Saran, ”Haberler doğru değil. Bu konuyu konuşmaya bile gerek yok” diyerek aşk iddialarını yalanladı.