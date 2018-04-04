Ünlü oyuncunun son hali herkesi şoke etti!

Geçirdiği kaza sonrası yüzüne onlarca estetik yaptıran İngiliz oyuncu Danniella Westbrook, kirasını ödeyemediği için evinden bile kovuldu.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündem olan Danniella Westbrook, ameliyatlara yaptığı harcamalarla parasını bitirdi. Evinden kovulan 44 yaşındaki İngiliz oyuncu, sosyal yardımlarla yaşıyor.

EVİNDEN KOVDULAR

Danniella Westbrook, yüzüne yaptırdığı onlarca estetik nedeniyle parasını bitirdi ve sosyal yardım alan bir evsiz haline geldi. Now dergisine konuşan 44 yaşındaki oyuncunun arkadaşları, Danniella Westbrook’un kirasını ödeyemediği için evinden kovulduğunu söyledi.

ARKADAŞLARI BORÇ PARA VERMİYOR

Parasız kalan oyuncunun, devletten aldığı sosyal yardımla yaşadığı belirtildi. İngiliz The Sun gazetesine konuşan kaynaklar ise arkadaşlarının da Westbrook’a borç para vermek istemediğini, çünkü paralarını geri alamayacaklarını düşündüklerini dile getirdi.

DEFALARCA BIÇAK ALTINA YATTI

1998 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası yaptırdığı diş operasyonu neticesinde çenesi ve yanakları zarar gördüğü için estetik operasyonlara başlayan İngiliz oyuncu, uyuşturucu alışkanlığı sebebiyle burnunda oluşan şekil bozukluğu için de defalarca bıçak altına yattı.

Ünlü oyuncunun son hali…