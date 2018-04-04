Taylor Swift'i uzun süredir takip eden ve hatta evine kadar giren Frank Andrew Hoover'a, mahkeme tarafından ertelenmiş 10 yıl hapis cezası ile 28 yaşındaki şarkıcıya yaklaşmama cezası verildi.
4 Nisan 2018 20:05
Ünlü şarkıcıya yaklaşırsa hapis yatacak
Dünyaca ünlü popçu Taylor Swift, uzun süredir korku dolu anlar yaşıyordu.
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