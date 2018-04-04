Merve Sevi'den şiddet gördüğü iddialarına yanıt: Her evlilikte...

Geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlenen Merve Sevi’nin, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Hatta çift, sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyi de bırakmıştı. 30 yaşındaki oyuncu ise "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık” açıklamasını yapmıştı.

Eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldığı öne sürülen güzel oyuncunun, "Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı" şeklinde bir açıklamada bulunduğu da haberlere konu olmuştu.

MERVE SEVİ’DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Merve Sevi, eşiyle yaşadıklarının şiddet boyutuna varmadığını ve her evlilikte tartışmaların olabileceğini vurguladı: Eşim tarafından şahsıma yapılmış bir şiddet ve tehdit söz konsu değildir. Her evlilikte olan özellikle ilk yıllarda yaşanan sıkıntıları yaşıyoruz. Aşılamayacak sorunlar olmadığını düşünüp yolumuza devam etmeye karar verdik.