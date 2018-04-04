Sessiz sedasız kaldırıldı; Halit Ergenç'in 1 milyon doları çöp oldu

Ünlü oyuncu Halit Ergenç'in yeğeni Aziz Akgül ile yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak hayata geçirdiği sosyal ağ 'Pondr' sessiz sedasız kapandı.

YEĞENİYLE BİRLİKTE HAREKET EDİYORDU

Star Tv'de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre Halit Ergenç'in yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak yeğeni Aziz Akgül'le birlikte hayata geçirdiği 'Pondr' (derinlemesine düşünmek) adındaki akıllı telefon uygulaması sessiz sedasız kapatıldı.

INSTAGRAM'A BENZETİLİYORDU

Instagram'a benzer bir tasarıma sahip olan Pondr'ın en önemli özelliği ise iki resmin yan yana konularak sosyal ağ üzerindeki kişilerden fikir alınabilmesiydi.

TRAFİĞİ AZALDI, UYGULAMA MAĞAZALARINDAN KALDIRILDI

Bu özelliğe benzer anket özelliklerinin Facebook, Twitter ve Instagram'da da yer almaya başlaması, Pondr'ın sosyal medya uygulamaları arasındaki şansını azalttı. Dolayısıyla Pondr'ın giderek trafiği azaldığı için uygulama mağazalarından kaldırıldı.