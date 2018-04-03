Şeyma Subaşı ve Serenay Sarıkaya pişti oldu!

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, farklı iki dergiye verdikleri pozda aynı kıyafeti giydi.

Son zamanlarda sık sık dergilere kapak olan Şeyma Subaşı'nın başına hiç de hoş olmayan bir şey geldi.

DERGİ POZLARINDA PİŞTİ OLDULAR

En son Fi dizisiyle hayranlarının gönlünü fetheden Serenay Sarıkaya ve Şeyma Subaşı'yı bu detay üzecek. İkili dergi pozlarında pişti oldu.

AYNI KIYAFETİ GİYDİLER

Sarıkaya'nın mart ayında Elle Dergisi'ne verdiği pozda giydiği kıyafeti Subaşı da Marie Claire Dergisi'nin çekimlerinde giydi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

İki ünlü isim daha önce de leopar desenli tek kollu elbise tercihleriyle pişti olmuştu.