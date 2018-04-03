Mahmut Tuncer isyan etti

Türkücü Mahmut Tuncer'den bir internet satış sitesinin sahibi olan şirkete dava açtı.

Türkücü Mahmut Tuncer, internette kendisiyle özdeşleşmiş sözleri ve fotoğraflarıyla bebek zıbınından telefon kılıfına, kupadan saat ve tişörte kadar satış yapıldığını belirterek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde bir internet satış sitesinin sahibi olan şirkete 20 bin lira tazminat istemli dava açtı.

Mahmut Tuncer’in avukatı dava dilekçesinde “Satışta olan ürünlerin toplatılmasını, satışta olan ürünlerin satışının durdurulmasını istiyoruz. Maddi ve manevi hak kaybı olarak müvekkilime 20 bin lira tazminat ödenmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.