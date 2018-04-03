Hatay'a çağırılmayan ünlüler tepkili!

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısında düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerlere destek vermek için Hatay’a giden sanatçı ve sporculardan oluşan heyetin bileşenlerini eleştiren şarkıcı Ebru Polat, benzeri etkinliklere hep aynı isimlerin çağrılmasından şikayetçi oldu.

Kişisel Twitter hesabından "Niye devlet ile olan işlerde hep aynı ekip gidiyor”sorusunu yönelten Polat, "Biz de Afrin'e gitmek, askerlerimizin yanında olmak istiyorduk... Kim var yenilerden? Kimse yok” yorumunda bulundu. Şarkıcı Demet Akalın da Polat’a destek vererek, "Bizi arayan olmaz canm! Tekel! De” ifadelerini kullandı. Polat, Akalın’ın yorumu üzerine şunları söyledi:

"Evet bizi hiç çağıran yok. Biz de devletimizin yanında olmak, ülkemiz için, askerlerimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızla yan yana olmak istiyoruz."

İşte o tweetler: