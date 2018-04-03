Ünlüler şokta! Yurt dışına kaçtı

Demet Akalın, Işıl Reçber ve Siren Ertan gibi ünlü isimlerin evinin tasarımı ve mimarisini yapmasıyla ismini “ünlülerin mimarı” olarak duyuran Ülkem Güçsav’a piyasaya olan 20 milyona yakın borcu nedeniyle geçtiğimiz hafta haciz işlemi başlatıldı. Güçsav’ın Beykoz Konakları’ndaki evine giden icra memurlarının ise Güçsav’a ulaşamadığı gelen bilgiler arasında yer alırken alacaklıların şikayetiyle Ülkem Güçsav hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Vatan'da yer alan habere göre, geçtiğimiz perşembe günü de Güçsav hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Akfen Holding’in CEO’su Süha Güçsav’ın da yaşananlar nedeniyle eşiyle boşandığı öğrenildi.

YURT DIŞI YASAĞINDAN SAATLER ÖNCE KAÇTI

Bütün bunlar yaşanırken Ülkem Güçsav’ın perşembe günü hakkında konulan yurt dışı yasağından saatler önce 28 Mart Çarşamba saat 13.30’da Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçakla ABD’nin Miami şehrine uçtuğu belirlendi. 12 bavulla Miami’ye uçan Ülkem Güçsav’ın, Türkiye ile irtibatı tamamen kopardığı değerlendiriliyor.

İKİ KEZ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Borcunu ödeyemeyen, 15 yıllık eşinden boşanmak zorunda kalan ve en son hakkında soruşturma açılan Güçsav’ın yakın çevresi yaşanan son gelişmeyi, “Yaşananlar nedeniyle iki kez intihar teşebbüsünde bulundu. Ölmeyi başaramayınca kurtuluşu yurt dışına kaçmakta bulmuş gibi görünüyor” diye yorumladı.