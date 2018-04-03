Mehmet Ali Erbil'in acı kaybı

Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapmış ve 1982 yılında kızı Sezin’i kucağına almıştı. Başından üç evlilik geçen Erbil, magazin dünyasında her zaman eşlerine olan ilgisi ve yakınlığı ile dikkat çekiyor. Ayrılmış olsa bile eşlerinin yanında olmaya özen gösteren ve onların iyi günlerinde olduğu kadar kötü günlerinde de yanlarından ayrılmayan şovmen yaşadığı acı kaybın üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. İlk eşi Şehnaz Hanımın babasının vefat ettiğini duyuran Erbil şu satırları paylaştı: “Kendi babamdan sonra ilk kez ona baba dedim. Kızım Sezin'in biricik dedesını kaybettik… Nurlar içinde yatsın”