Murat Boz'un hayranları, Eliz Sakuçoğlu'nun Instagram hesabını kapattırdı

Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu'nun Murat Boz'u Engin Öztürk ile aldattığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu haberler sonrası harekete geçen Boz'un hayranları Sakuçoğlu'nun hesabını kapattırdı.

Son dönemlerde yapmış olduğu açıklamalarla magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Eliz Sakuçoğlu'nun Instagram hesabı kapatıldı.

"ALDATILMAYI KABUL EDERİM" DEMİŞTİ

Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim" demişti. Bu açıklamasından sonra Sakuçoğlu'nun bir dönem aşk yaşadığı Murat Boz'u yakışıklı oyuncu Engin Öztürk ile aldattığı iddiaları ortaya atıldı.

ŞİKAYET EDİP HESABI KAPATTIRDILAR

Gündeme bomba düşen iddia, Eliz Sakuçoğlu tarafından da yalanlamayınca olay iyice büyüdü. Bu gelişme sonrası harekete geçen Murat Boz'un hayranları, 316 bin takipçisi olan Eliz Sakuçoğlu'nun Instagram hesabını şikayet ederek kapattırdı.