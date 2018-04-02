4 yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl?

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Kenan Işık, 2014 yılının Mart ayında, İstanbul'da gittiği spor salonunda ayağının kayması sonucu yere düşmüş ve başını çarpmıştı.

Dört sene önce 21 Mart'ta gittiği spor salonundaki saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu yere düşen ve kafasını sert zemine çarptıktan sonra komaya giren Kenan Işık'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Uzun bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Almanya’ya bir kliniğe götürülen Kenan Işık’ın tedavisi şu an evinde devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Kenan Işık, saunadan çıkarken, ayağının kayması sonucu yere düşerek başını sert zemine çarpmıştı. Işık yaşanan kazanın ardından hemen Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Ameliyatı 3,5 saat süren Kenan Işık, ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Giresunlu olan Işık'ın babası Devlet Demiryollarından emekli bir memurdur. İlk okul dönemlerinden itibaren tiyatroya ilgisi olan Kenan Işık, İlkokul döneminde müsamerelerde rol aldı.

Orta okul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da okurken ise Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olmuştur.

Kenan Işık, onlarca oyun yazıp, sahneye koymuştur. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. 1974 yılında Köşe yazarlığı sırasıyla Resmî Gazete (1973-1995), Yeni Yüzyıl (1995-1998), tekrar Resmî Gazete (1998-2000), Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı "Dadı" adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sundu. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu.

Kenan Işık, reyting rekorları kıran Kim 500 Bin İster yarışmasının sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir. 21 Mart 2014 günü Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ardından eve çıkan Kenan Işık'ın tedavisi 4 yıldır evinde devam etmektedir.

Kenan Işık'ın rol aldığı filmler ve diziler;

1990-Hanımın Çiftliği

1991-Sızı

1993-Süper Baba

1997-Sıcak Saatler

2002-Yeşil Işık

2001- 2002 Dadı

2000- 2004 Kim Beş Yüz Milyar İster?

2005-2007Kim Beş Yüz Bin İster?

2007- Fikrimin İnce Gülü

2008 - Kim Bir Milyon İster?

2009 - Dünya Bir Oyun Sahnesi

2010- 2011 Kelimenin Gücü

2011 - 2014 Kim Milyoner Olmak İster?

Kenan Işık'ın yazmış olduğu senaryolar;

1991-Yarına Gülümsemek

1991-Anadolu'nun Kadın Erenleri

1992-Taşların Sırrı

Kenan Işık'ın almış olduğu ödüller;

GYTE Türkçe Topluluğu, "Türkçeyi Güzel ve Etkili Kullanma Ödülü"