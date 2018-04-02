Dilan Çiçek Deniz: Her sabah vücudumu morartıp...

Güzel oyuncu, "Bir arkadaşımla ‘Dolores' adlı oyunu sahneledim. Oyuncu koçumuz her gün 'Dolores' olarak sınıfa gelmemi istedi. Ben de her sabah 'Dolores' olarak uyandım. Makyajla vücuduma morluklar yapıp, yıpranmış kıyafetler giyerek 08.30'daki derse gittim" dedi.

"(PİPPİ) OLMAK İSTERDİM"

"Bir roman kahramanı olsaydınız bu hangi karakter olurdu veya olmasını isterdiniz?" sorusuna Dilan Çiçek Deniz, "Küçükken Uspenski'nin 'Fedor Amca' kitabındaki traktör olmak isterdim, yemek yiyerek çalışırdı, ben de çok yerdim küçükken. Astrid Lindgren'in 'Pippi Uzun Çorap' kitabındaki 'Pippi' olmak istedim. Şekerler beslenip, maymunu ve mutfakta beslediği atıyla aklımı çeldiği için. Bir süre çizgili çorapla dolaşmıştım. Hala çocukluğumdaki isteğim devam ediyor." yanıtını verdi.