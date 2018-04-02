Şarkıcılık için öğretmenliği bıraktı

İstanbul'da X large Club'de sahneye çıkan Emre Erdal, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.



X Large Club'te sahneye çıkan Emre Erdal , yaklaşık 1000 kişi izledi. Emre Erdalı hayranları cep telefonları ve amatör kameralarıyla görüntüledi. Bayan hayranları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Emre Erdal sevenlerine oldukça keyifli saatler yaşattı.