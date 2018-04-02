Ömür Gedik, Cengiz Semercioğlu ve Onur Baştürk'ten oluşan Hürriyet Magazin Konseyi, geride kalan haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladılar.

Bu yapılan en başta Aslı’ya ayıp

Murat Boz’un hayranları eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu’nun hesabını kapatırmış... Bu tür hareketler Murat Boz’a zarar vermez mi? Magazin Konseyi haftanın öne çıkan haberlerini yorumladı.

Cengiz Semercioğlu: Ünlülere en büyük zararı hayranları veriyor. Eliz’le Murat zamanında ne yaşadılarsa yaşadılar, bitmiş gitmiş... Şimdi Murat’ın Aslı Enver’le düzgün giden bir ilişkisi var. Hayranların bu yaptığı en başta Aslı’ya ayıp... Murat bile Eliz defterini çoktan kapatmışken hayranlarının abuk sabuk protestolar yaparak meseleyi gündeme getirmesi manasız.

Onur Baştürk: Aa bunu bilmiyordum. Şaka mı bu? Valla çılgın bu hayranlar. İşleri güçleri yok Eliz’in hesabını kapattırmak için şikayet tufanı mı yapmışlar? Instagram da bir tuhaf. Hemen kapatmış. Manasız hareketler. Eliz yeni hesap açar ne olacak ki? Madem öyle, o zaman hepimiz Eliz’iz. Mağdurun yanındayız.

Ömür Gedik: Bu hayranlar da nasıl hayranmış böyle! Hackerlar ne zamandan beri Murat Boz hayranı oldu! Ben bu hesap kapatma olayının Murat’ın hayran grubuyla alakası olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden Murat’ı da çok ilgilendirmez.

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