Star Wars hayranları o rol için Meryl Streep'i istiyor

Yıldız Savaşları (Star Wars) hayranları, Skywalker efsanesinin sona ereceği Star Wars: Episode 9 filminde Prenses Leia'yı, Aralık ayında hayatını kaybeden Carrie Fisher'ın yerine Meryl Streep'in canlandırması için imza kampanyası başlattı.

İmza kampanyasında, yapımcı şirket Walt Disney'e ve yönetmen Jeffrey Jacob Abrams'a çağrı yapılıyor.

Kampanyada, "Prenses Leia, Yıldız Savaşları'nda ve sinema tarihinde ikonik bir karakter oldu. Pek çoğumuza kadınların güçlü, kararlı ve 'Jabba the Hutt'ın (serideki karakterlerden biri) kölelerinden çok daha fazlası olduğumuzu anlattı" deniyor.

Meryl Streep'in bu rolü üstleneceğine dair söylentilerin ardından başlatılan imza kampanyasında ünlü Amerikalı aktris rol için "ideal aday" olarak tanımlanıyor.

Kampanya metni şöyle devam ediyor:

"3 Oscar ödülü ve 20 adaylıkla (muhtemelen önümüzdeki yıl 21 olacak) oyunculuktaki başarıları çoktan tasdik edildi.

"Carrie Fisher'ın yakın arkadaşı olarak Leia'yı oynamak Meryl Streep üzerinde çok büyük bir baskı yaratabilir.

"Ancak Yıldız Savaşları'nın 9'uncu filminde Carrie Fisher'ın mirasını taşıyabilmesi için en büyük umudumuz o."

İmza kampanyasında, Meryl Streep'in, Carrie Fisher'in yazdığı 1990 yılına ait Yaşamın Kıyısından Kartpostallar filmindeki performansına da atıfta bulunuluyor.

"Yaşamın Kıyısından Kartpostallar'da Meryl Streep, Suzanne Vale karakterini oynuyor ve bu kişide Carrie Fisher'ın kendisini anlattığı tahmin ediliyor.

"Bu yüzden, Meryl Streep'in filmdeki performansı, Carrie Fisher rolüne soyunmuş hali olarak da görülebilir.

"En İyi Kadın Oyuncu ödülü için Akademi Ödülleri'ne aday gösterilmesinin yanı sıra bu film Meryl Streep ve Carrie Fisher arasında yakın arkadaşlığın doğmasıyla da sonuçlandı."

İmza kampanyası şu sözlerle son buluyor:

"Güç Carrie Fisher, Meryl Streep ve Prense Leia'nın yanında olsun."

Karşı çıkanlar da var

Kampanyanın 8 bin 500 imzacısı var, ancak bütün Yıldız Savaşları hayranları fikre sıcak bakmıyor.

İmza kampanyası hakkında Tweet atan bir kişi "Sadece hayır değil, ASLA VE KAT'A OLMAZ! Bu rolde değişiklik yapamazsınız. Asla" diyor.

Bir başka kişi ise "Korkunç bir fikir ısmarlayan mı oldu? İşte gelmiş" diyor.

Meryl Streep'ten ya da filmin yapımcı ve yönetmeninden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Prenses Leia'nın 2019'da vizyona girecek yeni filmin merkezinde yer aldığı ancak ölümünden sonra filmin senaryosunda değişikliklere gidileceği belirtiliyor.