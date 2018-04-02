Survivor'da o yarışmacıdan ayrılık kararı

Survivor'da Gönüllüler takımına yedeklerden katılan milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, yarışmanın zorlu şartlarına daha fazla dayanamadı. Sürekli kaybeden Gönüllüler takımında mücadele eden ve daha önceden de bir rahatsızlık yaşayan Batuhan, Survivor'dan ayrılmak istediğini ekibe iletti. Acun Ilıcalı, Batuhan'ın kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını açıkladı. Ilıcalı, Batuhan'ın sürpriz vedasıyla ilgili şunları söyledi:

'Gönüllüler takımına yedek yarışmacı olarak katılan Batuhan, bugünkü bireysel dokunulmazlık sonrasında, ekibimizle görüştü. Batuhan Survivor'a devam etme şansının bulunmadığını, mental olarak kendisini iyi hissetmediği ve Survivor şartlarını kaldıramadığını iletti. Dünyanın en zor yarışmasındasınız. Batuhan milli bir atletimiz, gururumuz. Ancak Survivor hiçbir zaman atletizm yarışması olmadı. Kafasındaki gerçekleştiremediği ve performans olarak beklediğini bulamadı. Aynı zamanda mental olarak da bugün itibariyle devam edemeyeceğini açıkladı. Daha önce de geçirdiği bir rahatsızlık vardı. Batuhan konusunda hassasız. O nedenle talebini değerlendirdik ve kendisine müsade ettik. Adaya veda etmeye gelecek. Ancak Survivor 2018'de Batuhan artık olmayacak.'

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet’tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcusudur.

2013 yılında 7.98’lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına ismini yazdıran isimdir.