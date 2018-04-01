Seda Sayan'dan Erdoğan ve Akar'la selfie

Seda Sayan, askerlere moral ziyareti için gittiği Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Akar'la selfie çekinip Instagram hesabından paylaştı.

Seda Sayan, Hatay'daki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la birlikte çekindiği selfie'yi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

ERDOĞAN VE AKAR'LA SELFİE ÇEKİNDİ

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Seda Sayan, Erdoğan ve Akar'la günün anısına selfie çekindi. Seda Sayan nam-ı diğer Kadırgalı çekindiği selfie'leri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte Seda Sayan'ın Instagram hesabından paylaştığı 2 selfie: