Ünlü oyuncunun şok fotoğrafları ortaya çıktı

SÖZCÜ - Sosyal medya hesabını hackleyen kişiler Merve Şarapçıoğlu ve eşi Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini paylaşmıştı. Bu olaydan yaklaşık 15 gün sonra Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğrafları paylaşıldı.

Oyuncu Berk Oktay’ın eşi Merve Şarapçıoğlu’nun sosyal medya hesabı 21 Mart’ta hacklenmiş ve ikilinin çıplak fotoğrafları paylaşılmıştı. Yaşanan bu olaydan sonra Merve Şarapçıoğlu, sosyal medya hesabını dondurmuştu. Genç kadın sosyal medya hesabını tekrar aktif hale getirdikten kısa bir süre sonra yeniden hacklendi ve Berk Oktay’ın çıplak bir şekilde dans ettiği bir video ile bir kadınla çıplak fotoğrafı paylaşıldı. Hesabı hackleyen kişi ise Berk Oktay’ın çıplak bir şekilde poz verdiği kadının evli olduğunu ve para için kocasını bıraktığını iddia etti.