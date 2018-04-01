Victoria’s Secret mankeni gözaltına alındı

Georgia eyaletinde gözaltına alınan Maggie Laine, uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındığı ifade edildi. Gerçek adı Maggie Vitelli olan model, kenevir bulundurmaktan dolayı yakalandığı belirtildi.

Uyuşturucu konusunda ABD’nin en sert kanunlarına sahip olan Georgia’da 0.2 gram uyuşturucu bulundurmanın cezası 1 yıldan 10 yıla kadar değişiyor. Genç mankenin yanında bulunan uyuşturucunun bu miktardan az olduğunu açıklayan yetkililer Maggie Laine’e uyarıda bulunduktan ve siciline işledikten sonra serbest bırakıldı.