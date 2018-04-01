Ünlü oyuncuya yumruklu saldırı... Dişleri kırıldı

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü oyuncu Serhan Süsler'in eşiyle gittiği lüks eğlence mekânında başka bir müşteri tarafından darp edildiği ortaya çıktı.

Süsler, İstanbul Kuruçeşme'deki lüks bir eğlence mekânına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Süsler'in iddiasına göre yan masada oturan Halil D. ile tartışma yaşandı. Yine iddiaya göre müşteri Halil D., tartışma sırasında ünlü oyuncuya saldırdı ve yumruk attı. Süsler'in aldığı darbeler sonrası dişleri kırıldı ve dudağı patladı. Ayaklarından da yaralanan Süsler, uzun bir süre yürümekte güçlük çekti.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Olayla ilgili Polis Merkezi'ne başvuran Süsler, Halil D.'den şikâyetçi oldu. Yürütülen soruşturmada Halil D.'nin ifadesine başvuruldu. Halil D. olayı doğrulayarak Serhan Süsler'in sarhoş bir vaziyette kendisine yaslandığını ve sarılarak öpmeye çalıştığını iddia etti. Süsler'i kendisinden ayırmak için eliyle ittiğini beyan eden genç adam, "Bileğim dudağına denk gelmiş olabilir. Bilerek kendisini yaralamadım. Olaydan sonra kendisiyle konuştum ve talihsiz bir durum yaşadığımızı söyledik. Karşılıklı anlaştık. Şikâyetin nedenini anlayamadım" dedi.

Yürütülen soruşturma sonunda Süsler'i kasten yaralayan Halil D. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Süsler'in vücudundaki yaralanmalardan bahsedilerek Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporuna yer verildi. İkili arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.