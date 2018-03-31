Metin Hara özel geceden video paylaştı

Yazar Metin Hara, geride bıraktığımız günlerde yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı top model Adriana Lima'yı ailesiyle tanıştırmıştı. Hara o geceden bir video paylaştı.



İlişkileri evlilik yolunda ilerleyen çiftten Hara, geride bıraktığımız hafta sevgilisini İstanbul'a davet ederek ailesi ile tanıştırdı. Arnavutköy'deki bir restoranda gerçekleşen tanışma yemeğinde Annesi Mirey, babası Nisim, ablası Rosie ve yeğeni Leo müstakbel gelin adayı Adriana Lima'yla bir araya geldi.

Hara o gece muhabirlere herhangi bir açıklama yapmazken, bir süre sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Adriana Lima’yı yeğeni Leo ile oynarken görüntüleyen Metin Hara bu özel anları; “Ancak gerçek aşk sevdiklerinin doğasını koruyacak kadar cesur olabilir” notuyla paylaştı.