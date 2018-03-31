Naz Elmas'a taciz girişimi

Oyuncu Naz Elmas, bir mekan çıkışında ayaküstü muhabirlere röportaj verirken yabancı bir adam yanına yaklaştı...

EMRE ÇEVİK - SÖZCÜ - Bebek’te bir mekanda yediği yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Naz Elmas, hayatında aşk olmadığını söyledi. “Evliliğe tövbeli misiniz?” sorusuna “Yok tövbe falan… Ama şu an yalnızım ve hayatımda kimse yok” dedi.

TURİSTTEN TACİZ

Röportaj sırasında Elmas'ın yanına yabancı bir turist geldi. Turist “Siz ünlü müsünüz? Size sarılabilir miyim?” dedi. Elmas, turisti kırmayarak onunla selamlaştı.

Ancak alkolün dozunu kaçıran turist “Sizi çok sevdim. Bir şey içelim mi?” sözleriyle oyuncuyu taciz etti. Durumdan rahatsız olan Elmas'ın imdadınaysa gazeteciler yetişti ve Elmas'ın yanından adamı uzaklaştırdı.



