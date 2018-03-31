Erol Köse'ye yıllar sonra dava şoku

ÖZGE EĞRİKAR - EROL KÖSE - Eserin bestecisi merhum Cemil Özeren ile söz yazarı Erhan Güleryüz olduğu halde MESAM kayıtlarında söz yazarı ve besteci olarak Cemil Özeren ile davalı Erol Köse’nin adının geçtiğinin belirtildiği dilekçede, “Eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren olduğunun tespitini istiyoruz. Ayrıca Erol Köse’ye ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz” denildi.

'EROL KÖSE’NİN BESTECİ VE SÖZ SAHİBİ OLDUĞUNU FARK ETTİ'

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre Erhan Güleryüz ile Cemil Özeren ünlü rock müzik gruplarından “Ayna” grubunun kurucuları ve solistleriydi. Davacılardan Ali Ozan Özeren de “Ayna” grubunun kurucusu ve solistlerinden Cemil Özeren’in oğluydu.

İddiaya göre davaya konu “Ölünce Sevemezsem Seni” adlı eserin bestecisi Cemil Özeren, halk şairi Karacaoğlan’ın “Şol Dergâhtan Dönsün Yüzüm” adlı eserden işlenmek suretiyle meydana getirilen sözlerin yazarı ise Erhan Güleryüz’dü. Cemil Özeren üniversitede okuduğu dönemde annesinin vefatı üzerine bu eseri annesine ithaf etmişti.

Eser “Ayna” grubunun “Gittiğin Yağmurla Gel” isimli ilk albümünde seslendirilerek yayımlandı ve grubun bilinen en popüler parçalarından biri haline geldi. Eser sosyal medyada on milyonlarca izlenme oranına ulaştı. Erhan Güleryüz “Ayna” grubunun 20. Yılına özel olarak yaptığı “Ayna 20.1” isimli eski parçaların tekrar seslendirildiği albümün yayın aşamasında “Ölünce Sevemezsem Seni” adlı eserin MESAM kayıtlarında bestecisi ve söz sahibi olarak Cemil Özeren ile birlikte davalı Erol Köse’nin göründüğünü fark etti. Erhan Güleryüz’ün adı ise kayıtlarda aranjör olarak yer alıyordu.

DAVALIYA ÖDENEN TELİFİN DURDURULMASI İSTENDİ

Erol Köse’nin yalnızca Ayna grubunun ilk dönemlerinde yapımcı olarak yer aldığını dava dilekçesinde anlatan Erhan Güleryüz’ün avukatı, “Erol Köse’nin MESAM nezdinde nasıl besteci ve söz yazarı olarak kaydedildiği ciddi bir muammadır. Bu durum müvekkillerimin en popüler şarkılarından birisinden ciddi bir telif gelirinden mahrum kalmalarına, Erol Köse’nin de ciddi bir gelire kavuşmasına neden olmuştur. Eserin müziği Cemil Özeren’e, sözleri ise Erhan Güleryüz’e aittir. Erol Köse eser sahibi değildir. Davalının MESAM’daki kaydının silinmesini, ihtiyati tedbir kararı verilerek MESAM tarafından davalıya ödeme yapılmamasını, eserin şarkı sözlerinin Erhan Güleryüz, bestesinin Cemil Özeren olduğunun tespiti ile Erol Köse’ye ödenen tüm telif gelirlerinden şimdilik bin liranın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.