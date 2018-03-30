Vurdurduğu iddia edilmişti; Tatlıses cenazesine çelenk gönderdi

Pankreas kanseri için tedavi gördüğü hastanede dün 64 yaşında hayatını kaybeden İlgin’in cenazesine AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu , eski CHP Milletvekili Mesut Değer ve şarkıcı İzzet Yıldızhan ’ın yanı sıra binlerce kişi katıldı.

İstanbul'da müzik yapım firması bulunan ve bugüne kadar aralarında İbrahim Tatlıses , Ahmet Kaya , Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi birçok ünlü isme albümler yapan, 'Zaza Şehmuz' lakaplı Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı.