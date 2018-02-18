Erkan Kolçak fotoğraf için 50 bin lira istedi

'Çukur'adlı dizide “Vartolu” karakterini canlandıran oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, 'Görünen Adam' dizisindeki fotoğrafının bazı dergilerde ve Youtube’da bir bankanın adıyla yayınlandığını iddia ederek bankaya 50 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Aydın Kurban aracılığıyla dava açan Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu olarak yer aldığı Onur Ünlü’nün yönettiği “Görünen Adam” isimli internet dizisindeki fotoğrafının izinsiz olarak 4 ayrı dergi ile bir bankanın Youtube kanalında yayınlandığını iddia etti.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle: Davalı bankaya noterden ihtarname göndererek yayınların durdurulmasını istediğini dava dilekçesinde anlatan Erkan Kolçak Köstedil’in Avukatı, “Davalı banka, ihtarnameye rağmen müvekkile herhangi bir cevap vermedi. Reklam ve tanıtımlarda bir sanatçının fotoğraflarının kullanılabilmesi için kendisinden izin alınması gerekmektedir. Bu nedenle huzurdaki davayı açmak zorunda kaldık” dedi.

Davalı bankanın izinsiz fotoğrafını kullanmasındaki amacının kendisinin ün ve tanınırlığından, sanatsal başarısından istifade etmek olduğunu belirten Erkan Koçak Köstendil’in avukatı, “Müvekkilimin fotoğrafının davalı bankanın ticari unvan ve isimleriyle birlikte aynı sayfada kullanılması ve yayınlanması, müvekkilimi üzmüş ve manevi olarak zarar vermiştir. Davalı banka bu hukuka aykırı eylemiyle kendi marka ve ticari unvanının tanıtımını yapmıştır. Müvekkil davalıyla bir anlaşma yapmış olsaydı isteyebileceği tutar kanuna göre en fazla 600 bin liraydı. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 50 bin lira maddi-manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.