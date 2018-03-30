Avlu dizisi sosyal medyayı salladı!

Dizide oyunculuklar, senaryo ve çekim kalitesi beğeni toplarken, dizideki cezaevi ortamında ise tepkiler de geldi.

Limon Film imzalı ve başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer aldığı Prisoner uyarlaması Avlu dizisi 1. bölümüyle 28 Mart Perşembe akşamı ekranlara geldi.

Dizide kendisine şiddet uygulayan eşini vurduğu gerekçesiyle cezaevine giren ve hayatı bir anda değişen Deniz Demir karakterini canlandıran Demet Evgar ile cezaevi ağası Azra rolünü canlandıran Ceren Moray'ın oyunculukları büyük beğeni topladı. Sosyal medyada gündem olan Avlu dizisine çok sayıda olumlu yorum gelirken, dizideki cezaevi şartları ve personelinin gerçeği yansıtmadığı konusunda eleştiriler de yapıldı.

İşte sosyal medyada Avlu hakkında yapılan yorumlardan bazıları: