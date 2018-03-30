Oyuncu, 12 yılın ardından iki sene ara verdikleri proje için “Günümüzde bizlere set konuyor. Dizilerimiz yasaklanmaya çalışılıyor. Bir tarih vermekten kaçınıyorum, ama kanallarla görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. Vizyondan sonra ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ filminin TRT’de ekrana gelmesine Şaşmaz, “Suudi Arabistan’da sevenlerimiz sayesinde tüm gece Twitter’de en çok konuşulan konu olduk. Demek ki insanların göz zevklerine ve gönüllerine set konulamıyor. Böylelikle bu duvarı aşmış olduk” şeklinde konuştu. ‘Mevlana ve Şems’ hikayesini anlatan bir proje hazırladıklarını ifade eden oyuncu, “Uluslararası bir yapım olacak. Şems karakterini ben canlandıracağım” dedi.