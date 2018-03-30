Ay Yapım'dan Gökçe Bahadır açıklaması

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile ilgili çıkan ayrılık haberlerine Ay Yapım'dan yanıt geldi.

Star'ın sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncularından Gökçe Bahadır'ın diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak dizinin yapımcılığını üstlenen Ay Yapım'dan açıklama geldi.

İşte, Ay Yapım'ın o açıklaması:

"Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır’ın ayrılacağına yönelik internette yazılan haberler tamamen asılsızdır.

Gökçe Bahadır ve tüm ekibimiz büyük bir uyum içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Şirketimizin resmi kanallarından paylaşılmayan hiçbir habere itibar etmemenizi önemle rica ederiz.

Her Salı akşamı olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte olmayı heyecanla bekliyoruz.

Ufak Tefek Cinayetler Ekibi"







