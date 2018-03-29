Yonca Evcimik sokak müzisyenlerini ezecekti!

Yonca Evcimik ve Meltem Cumbul, önceki akşam birlikte eğlendi. Mekan çıkışı görütülenen ikili, hızlıca orayı terk etti.

Yonca Evcimik geçen akşam arkadaşlarıyla birlikte objektiflere yansıdı. Evcimik, mekan çıkışı taksi yerine eski model bir araca binmeyi tercih etti. Evcimik, etrafını saran çalgıcılara para vermemek ve kurtulmak adına ilginç bir yönteme başvurdu.

Milliyet'te yer alan habere göre, taksi yerine eski model bir araca binmeyi tercih eden Yonca Evcimik, etrafını saran çalgıcılara para vermemek ve kurtulmak adına ilginç bir yönteme başvurdu. Arkadaşının kontrolündeki aracı hızlı sürmesi telkininde bulunan şarkıcı, az daha kazaya sebebiyet veriyordu. Aracını insanların yürüdüğü kaldırımda süren Yonca Evcimik'in arkadaşı, az daha sokak çalgıcılarını eziyordu.