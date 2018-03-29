Emina Jahovic'ten baba evine 2.5 milyon TL

Mustafa Sandal'la 14 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Emina Jahovic, Sırbistan'daki baba evine taşınmaya hazırlanıyor.

Sırp Prva Gazetesi’nin haberine göre, Emina Jahovic etrafı dört metre yüksekliğindeki duvarlarla çevrili olan üç katlı villada, çocukları Yaman ve Yavuz için büyük bir oyun odası yaptırdı.

SPA bölümü bulunan evin eşyalarının tamamınınsa Türkiye’den götürüldüğü yazıldı.

36 yaşındaki Jahovic’in tadilat için 500 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon TL) harcadığı ifade edildi. Emina Jahovic geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesaplarında soy adından Sandal'ı silerek Jahovic yapmıştı.