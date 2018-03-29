Serengil ve Salkım hakkında karar çıktı!

Gülben Ergen’in avukatı bir programda yaptıkları konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulundukları iddiasıyla Yeşim Salkım ve Seren Serengil hakkında savcılığa yaptığı şikayet sonuçlandı.

Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre, Gülben Ergen’in avukatı Altın Mimir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, Mehmet Coşkundeniz ve Yeşim Salkım’ın, Serengil ile Gülben Ergen arasında yaşanan olaylarda yargının verdiği kararları sanki kendisi veriyormuş gibikonuştuklarını iddia etti.

Hakkında karalama kampanyası yürüterek reyting elde etmeyi hedeflediklerini belirten Mimir, 3 yorumcunun da yalan haberlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduklarını öne sürerek yargılanmalarını istedi.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK"

Savcılık şikâyet edilen yayında hakaret ve tehdit suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Böylece şikâyet, takipsizlikle sonuçlandı.