İşte Angelina Jolie’nin yeni sevgilisi

Hollywood'un en çok beğenilen kadınlarından biri olan oyuncu, senarist ve yönetmen Angelina Jolie, yeniden aşık!

Brad Pitt’in ardından eski eşi Angelina Jolie, yeni bir aşka yelken açtı. Hollywood’un rüya çifti Brangelina, kendilerine yeni hayatlar kurdu. ABD magazin basınının iddiasına göre eski eşi Jennifer Aniston ile yakınlaştığı ileri sürülen Brad Pitt’in ardından Angelina Jolie de yeni bir aşka yelken açtı.

Entertainment Tonight’ın haberine göre 42 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie, bir emlakçıyla birlikte olmaya başladı. Haberlere göre Jolie’nin sevgilisi olan emlakçı, ünlü oyuncudan yaşça epey büyük. Her ne kadar kimliği henüz belli olmasa da Jolie’nin bir süredir görüştüğü yeni sevgilisinin, film yıldızları kadar yakışıklı olduğu ileri sürülüyor.

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Brad Pitt ve Angeline Jolie’nin Bay ve Bayan Smith filminin setinde başlayan iş arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Üç tane evlatlık üç tane de biyolojik çocuk sahibi olan çift, 2014’te evlenmiş ancak 2016’da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıklamıştı.