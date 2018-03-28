Metin Hara: Adriana'nın kulaklarından alev çıktı

Emre Saygı'nın sunduğu "Hadi Be"ye konuk olan Metin Hara, top model Adriana Lima'yla ilişkisi hakkında konuştu.

"2,5 GÜNDE 8 UÇUŞ YAPTIM"

Hara, Instagram'da paylaştığı helikopterde Lima'yı öperken çekilmiş fotoğrafın hikayesini anlattı: "O ailevi bir durumdan dolayı çok üzgündü. Onu görmek için cuma sabahı buradan çıkıp yanına gittim, pazar sabahı geri döndüm. Sadece o gülümsemeye tanık olmak için 2,5 günde 8 uçuş yaptım."

"ADRIANA'NIN YÜZÜNE PASTA YAPIŞTIRDIM"

Genç yazar ayrıca "Onun iki kızı var. Ben çocukları örgütlüyorum, genelde ona şaka yapıyoruz. Adriana'nın yüzüne pasta yapıştırdığım da oldu, daha komik şakalar yaptığım da" dedi.

"KULAKLARINDAN ALEV ÇIKTI"

35 yaşındaki yazar, Adriana Lima'ya acı mezeyi nasıl yedirdiğini gülerek anlattı: "Bir Türk yemeği var, atom diye. Bilirsiniz mezelerden birisi. Biz atomu yemenin usulünü biliyoruz. İnce ince kesersin, karıştırır ekmeğe sürersin. 'Sen Brezilyalısın, acı seviyorsun' dedim. Üç tane kızarmış parçayı aldım, azıcık da yoğurtla 'Al al al' dedim. O kadının gözlerinin yaşardığını, kulaklarından alev çıktığını gördük. Bir de ailem de aynı masada, 'ne yapıyorsun' diyorlar bana. Böyle şakalar da yapıyoruz. Şimdi o da bana böyle bir şaka yapar, eğleniriz."