Ferhat Göçer: Bu nasıl bir kazıktır?

‘Bu Kalp İçinde Teksin’ isimli yeni albümüyle adından söz ettiren Ferhat Göçer, “Çıkış şarkılarıma hiçbir zaman doğru karar veremedim. ‘Bizim’ şarkımızla çıkıyorum, çat ‘Cennet’ patlıyor. ‘Dön Diyemedim’ çıktı, ‘Yastayım’ patlıyor. Nedense hep ikinci şarkılarımız patlıyor. Herkese de soruyorum” açıklamasını yaptı.

“BU NASIL BİR KAZIKTIR?”

Başarılı şarkıcı, “Hep indirimlerde alışverişe çıkıyorum, sezonunda almıyorum. 1500 liralık malı, 300 liraya alabiliyorsun. Bu nasıl bir kazıktır? Standart bir giyim tarzım var. Rahatlıkla indirimden yararlanabiliyorum. Trend kıyafet giyeceğim diye kaygım yok. Cimri değil, tutumluyum” şeklinde konuştu. Göçer kendisine yöneltilen “Şimdi benimle emlakçıya gelsen fikir vermek için ne olur?” sorusu üzerine, “Yandın sen. Beni gördükleri an fiyat ikiye katlanır. Ben ön pazarlıklarda eş dost gönderiyorum, sonra devreye giriyorum. Katı ve sert pazarlık yaparım. Hiçbir şeyi acil alma zorunluluğu hissetmeden alırım. Karşı tarafa hevesli olduğumu belli etmem. Yahu burada bütün sırlarımızı anlatıyoruz” diyerek kahkaha attı.