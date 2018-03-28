Olay iddia: Prenses Diana da düğüne gelecek!

Sadece İngiltere değil bütün dünya önümüzdeki mayıs ayında yapılacak olan düğüne kilitlendi.

Milyonlarca kişi Prens Harry ile eski bir oyuncu olan nişanlısı Meghan Markle'ın düğününde neler olacağını merak ediyor. İşte tam bu sırada şoke edici bir iddia ortaya atıldı. Bu, biraz da tüyler ürperten iddiaya göre Prens Harry'nin, 1997 yılında henüz 13 yaşında bir çocukken kaybettiği annesi Prenses Diana da o törene "katılacak."

Bu iddiayı ortaya atanlar ise medyum ikizler Terry ve Linda Jamison. İki medyum, Prenses Diana'nın ruhuyla iletişime geçtiklerini ve İngiliz halkının kalbindeki yerini aradan geçen bunca zamana karşı koruyan Diana'nın, "oğlunun bu büyük gününü kaçırmayacağını" belirttiğini ileri sürdü.

'Yüksek topuklu medyumlar' olarak tanınan Jamison ikizleri, ruhuyla iletişime geçtikleri Diana'nın "oğlu Harry ve nişanlısı Meghan Markle'ın evleneceği 19 Mayıs'ta kesinlikle o törende olacağını belirttiğini" iddia etti.

Daily Star Onlin'a konuşan medyum ikizler Terry ve Linda Jamison, Prenses Diana'nın ruhunun büyük oğlu Prens William ve Kate Middleton'ın düğün töreninde yanlarında olduğunu belirttiğini de söyledi.

Jamison ikizlerinin iddiasına göre iletişime geçtikleri Prenses Diana'nın ruhu " Onların sandığından çok daha fazla yanlarındayım" dediğini de ileri sürdü.

2011 yılında görkemli bir törende Kate Middleton ile evlenen Prens William da daha sonra yaptığı açıklamada " Düğünde annemin orada olduğunu hissettim. Bunu hiçbir zaman olmadığı kadar güçlü bir şekilde hissettim" demişti.