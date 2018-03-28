Aşk ve Mavi kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

Çekimleri Kapadokya Ürgüp’te devam eden Aşk ve Mavi dizisinin oyuncu kadrosuna sevilen oyuncu İpek Tuzcuoğlu da katıldı. Diziye kilit bir rolle giren Tuzcuoğlu, Elmas karakterine hayat verecek. Başarılı oyuncu, “2 sezondur çekimleri devam eden bir diziye girdim. Birçok usta isimle aynı kadroda yer almam beni mutlu etti. Diziye kilit bir rolle giriyorum. Bakalım Elmas dizide neleri değiştirecek? Ayrıca Kapadokya gibi özel bir belde de çalışmak keyif verici” dedi.

Emrah Erdoğan ile Burcu Kıratlı’nın başrollerini paylaştığı, Ali ve Mavi’nin dillere destan aşkını konu alan Aşk ve Mavi’nin yapımcılığını NTC Medya-Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yönetmen koltuğuna Hakan Arslan'ın oturduğu dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Alayça Öztürk, Nur Yazar ve Osman Karakoç gibi başarılı isimler rol alıyor.

İpek Tuzcuoğlu’nun da yer alacağı Aşk ve Mavi’nin 59. Bölümü 30 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de atv’de.